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Пугачева в эротической позе вызвала фурор 

Дни.ру + ещё 1 57 минут назад
В Сети появилось видео с Аллой Пугачевой. В ролике Примадонна, облаченная в эффектные шорты, танцует и демонстрирует разные позы.
Отечественные знаменитости повеселились на юбилее супруги продюсера, композитора Игоря Крутого Ольги еще в ноябре, однако лишь сейчас в Сети появились видео с этого события. В частности, каждый гость именинницы отметился зажигательным танцем в уголке, который эффектно подсвечивался разноцветными огоньками.
Вечеринку посетила и Алла Пугачева. Для торжества Примадонна выбрала черные наряд с эффектной юбкой-шортами. Завершали образ черные очки и копна распущенных рыжих волос. Перед камерой 69-летняя Примадонна зажигательно покрутилась, исполнила несколько движений и даже кокетливо подняла одну ножку, при этом спиной коснувшись стены.
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Говорят, «Голубой огонёк»📺 записывают заранее, по готовым сценариям. А наша версия — это неподдельные эмоции, без заученных движений, чистая импровизация!Съемки проходили прямо во время дня рождения @olgakroutoi! @alla_orfey, @maxgalkinru, @fkirkorov, @malakhov007 и многие другие танцевали и веселились с нами на фоне блеска золота и россыпи✨звёзд! Почувствовали позитивную энергию @nikolaibaskov?🕺🏼Заметили как @jasmin расцвела в танце?🌸 Сможете повторить зажигательный танец Теоны Контридзе💥 Креативным "кинопродюсером" 🎬 наших съемок была неподражаемая @vika_so_chi и ее супер команда @blt_event #bltevent #3dm #moscowcity #башняоко #фотозона #welcomeзона #декормосква #фотографмосква #организатормосква #филиппкиркоров #weddingbymercury #mercury #аллапугачева #жасмин #максимгалкин #андреймалахов #пустьговорят #николайбасков #леонтьев #левлещенко #контридзе #кавергруппа #игорькрутой #аллапугачева #академияигорякрутого #ольгакрутая#videobooth

Публикация от  ВЫЕЗДНОЕ ФОТО И ВИДЕО АТЕЛЬЕ (@welcomepoint)

Видео вызвало бурную реакцию у общественности. "Ого, эротично!", "Алла не стареет", "69, а во дает) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Пугачева зажигает не по детски))", "Аллусик, давай!" — рассыпались в комплиментах комментаторы. Впрочем, не обошлось и без критических отзывов. "Бабке под 70, а все шляется по тусовкам. Дома сидеть надо, внуков нянчить", "Еле ходит… Ножки палочки", "Не по возрасту оделась Алла. Просто стыдоба", "Самой-то не позорно так выходить? Ноги старческие оголила и пошла танцевать…" — высказались пользователи Сети.
Определенно, Алла Пугачева не дает о себе забыть. Так, она официально подтвердила давно муссирующиеся в СМИ слухи о том, что в честь 70-летия устроит грандиозный сольный концерт. Примадонна выступит 17 апреля 2019 года в Кремлевском дворце. Певица не выступала с сольниками десять лет. Говорят, решиться снова войти в ту же реку ей было непросто.
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