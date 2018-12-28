Звезда «Каменской» стала мамой в четвертый раз 

Актриса Наталия Антонова, у которой уже растут трое сыновей, родила четвертого ребенка.
Все поклонники были уверены, что на этот раз у актрисы родится девочка — однако судьба подарила ей четвертого сына.
Появление младшего сына — самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году,
— цитирует Наталию издание «7 дней». Старшему сыну Наталии Антоновой Артему в октябре исполнился 21 год. Кроме новорожденного, актриса и ее супруг, врач-гинеколог Николай Семенов, воспитывают двоих общих детей — рожденных в браке с Николаем Семеновым Никиту и Максима, а также Антона — сына Семенова от предыдущего брака.