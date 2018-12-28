Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Каменской» стала мамой в четвертый раз 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Актриса Наталия Антонова, у которой уже растут трое сыновей, родила четвертого ребенка.
Все поклонники были уверены, что на этот раз у актрисы родится девочка — однако судьба подарила ей четвертого сына.
Появление младшего сына — самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году,
— цитирует Наталию издание «7 дней». Старшему сыну Наталии Антоновой Артему в октябре исполнился 21 год. Кроме новорожденного, актриса и ее супруг, врач-гинеколог Николай Семенов, воспитывают двоих общих детей — рожденных в браке с Николаем Семеновым Никиту и Максима, а также Антона — сына Семенова от предыдущего брака.
WMJ.ru: последние новости
«Таких мужчин сейчас мало»: Татьяна Навка рассказала о браке с Дмитрием Песковым Андрей Чадов впервые показал фолловерам свою девушку «Выгляжу ужасно, но я же мать»: молодая мама Тодоренко показалась без макияжа и в бюстгальтере для кормления
Звёзды , Наталия Антонова , журнал "7 Дней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии
О каких проблемах расскажут волосы
Как быстрее пережить расставание
Названы самые сексуальные части тела5
Видео
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
06:35
О каких проблемах расскажут волосы
Здоровье
01:00
Дочь разрыдалась, узнав о бедном детстве родителей
Дети
00:08
Пугачева в эротической позе вызвала фурор
Звёзды
06:17
Певицы за 60, выбирающие откровенные наряды
Звёзды Красота
14:32
Самые громкие звездные скандалы года
Звёзды Любовь
03:38
Назван самый стильный мужчина года
Звёзды
01:37
Похудевшая Степанеко поразила молодостью и красотой
Звёзды
03:10
Звезды, которым к лицу годы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение