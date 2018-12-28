Звезда «Каменской» стала мамой в четвертый раз

Актриса Наталия Антонова , у которой уже растут трое сыновей, родила четвертого ребенка.

Все поклонники были уверены, что на этот раз у актрисы родится девочка — однако судьба подарила ей четвертого сына.

Появление младшего сына — самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году,