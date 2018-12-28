Известная певица исполнила эротический танец

Украинская певица Анастасия Кумейко, выступающая под псевдонимом Dj Nana, исполнила эротический танец перед камерой. Ролик появился на странице звезды в Instagram.

На видео Анастасия запечатлена в коротком обтягивающем платье. Исполнительница танцует под песню Джастина Тимберлейка Sexy Back. Откровенный пост она сопроводила хештегом #dancewithme (Потанцуй со мной. — Прим. Ред.).

Подписчики не смогли пройти мимо такого дерзкого ролика и одарили солистку комплиментами: "Как всегда супер!", "Шикарная фигура!", "Любимая". Некоторые сравнили ее с кошкой и черной пантерой.

Анастасия часто радует поклонников откровенными постами. Ранее она разместила снимок, где позирует обнаженной на специальном столе в кабинете косметолога. Так звезда решила привлечь своих подписчиков и рассказать о новой процедуре, которая помогает избавиться от лишних килограммов. Однако пользователи совсем не хотели обсуждать полезный аппарат, и принялись восхищаться пышными формами певицы.

Напомним, Анастасия Кумейко была участницей поп-группы NikitA с 2011 по 2016 годы. Наибольшую известность исполнительница приобрела после участия в украинской адаптации телешоу "Танцы со звездами".