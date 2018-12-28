Сколько заработают звезды за новогодние шоу 

В новогоднюю ночь всем хочется чуточку волшебства, и для кого-то таким волшебством становится встреча с любимым исполнителем. Для самих исполнителей новогодние вечеринки и корпоративы — прекрасная возможность заработать. Каковы же гонорары знаменитостей за небольшое праздничное выступление?
Лидером списка уже не в первый раз стал Сергей Шнуров с группой «Ленинград». За их выступление нужно выложить 250 000 евро. Чуть поменьше стоит шоу Филиппа Киркорова — 100 000 евро. Дима Билан и Сергей Лазарев просят от 25 до 35 тысяч евро. Но самый большой гонорар требует, конечно же, примадонна: чтобы пригласить Аллу Пугачёву, необходимо подготовить 350 000 евро.