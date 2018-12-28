Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько заработают звезды за новогодние шоу 

Рамблер 1 час назад
В новогоднюю ночь всем хочется чуточку волшебства, и для кого-то таким волшебством становится встреча с любимым исполнителем. Для самих исполнителей новогодние вечеринки и корпоративы — прекрасная возможность заработать. Каковы же гонорары знаменитостей за небольшое праздничное выступление?
Лидером списка уже не в первый раз стал Сергей Шнуров с группой «Ленинград». За их выступление нужно выложить 250 000 евро. Чуть поменьше стоит шоу Филиппа Киркорова — 100 000 евро. Дима Билан и Сергей Лазарев просят от 25 до 35 тысяч евро. Но самый большой гонорар требует, конечно же, примадонна: чтобы пригласить Аллу Пугачёву, необходимо подготовить 350 000 евро.
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Дима Билан , Сергей Шнуров , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников2
Названо худшее шампанское10
«Хранить ли невинность для будущего избранника?»69
Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии
О каких проблемах расскажут волосы
Видео
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
00:13
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
Звёзды
00:40
Сколько заработают звезды за новогодние шоу
Звёзды
09:56
Названо худшее шампанское
Еда
06:35
О каких проблемах расскажут волосы
Здоровье
01:00
Дочь расплакалась после рассказа матери о детстве
Дети
00:08
Пугачева в эротической позе вызвала фурор
Звёзды
06:17
Певицы за 60, выбирающие откровенные наряды
Звёзды Мода
14:32
Самые громкие звездные скандалы года
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение