Сколько заработают звезды за новогодние шоу

В новогоднюю ночь всем хочется чуточку волшебства, и для кого-то таким волшебством становится встреча с любимым исполнителем. Для самих исполнителей новогодние вечеринки и корпоративы — прекрасная возможность заработать. Каковы же гонорары знаменитостей за небольшое праздничное выступление?