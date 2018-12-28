У звезды «Кадетства» Александра Головина нашлась внебрачная дочь

Похоже, звезду всех частей «Елок» и «Кадетства» Александра Головина вскоре ожидают совсем не новогодние заботы и проблемы. О том, что 29-летний актер — отец ее восьмимесячной дочери и отказывается ее признать и помогать материально, заявила популярный диджей и экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова. Как стало известно SUPER, на днях девушка обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон в агентство «Гордон и сыновья», ставшее в последнее время известным флагманом по защите прав женщин.

— Света в 2017 году работала на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», там и познакомилась с Головиным, — рассказала о деталях предстоящего громкого дела Гордон. — Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок — дочку назвали Оливия.

Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке — хотя бы элементарных алиментах — пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Сейчас мы готовим иск и идем в суд, подавать на установление отцовства и решать ситуацию в порядке, предусмотренном законом. Доказать все это будет легко — у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты.

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По словам Гордон, мать девочки настроена решительно, хотя долгое время и не хотела выносить историю на публику. Сейчас Светлане 32 года, она совмещает работу в творческих проектах и услуги стилиста-гримера, так как приходится одной зарабатывать на себя и на дочь. В клубах Светлана выступает под псевдонимом Dj Sveta Cady.

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На момент публикации SUPER не удалось связаться с Александром Головиным — актер игнорирует звонки и сообщения. К слову, актер не женат и ни разу не был замечен в громких романах.