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Звезды снялись для fashion-календаря «Русского силуэта» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Фонд "Русский силуэт"
Фонд "Русский силуэт" Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова выпустил ежегодный коллекционный календарь. На этот раз тема fashion-календаря обозначена как "Музы поэта".
Фонд "Русский силуэт"
В съемках приняли участие известные актрисы, среди них — Елизавета Боярская, Эмилия Спивак, Наталья Бардо, Евгения Брик, Анна Старшенбаум, Глафира Тарханова.
Фонд "Русский силуэт"
Эффектные наряды для красавиц создали ведущие кутюрье российской моды — Валентин Юдашкин, Александр Терехов, Юлия Янина, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова и многие другие.
Фонд "Русский силуэт"
Напомним, что "Русский силуэт" был создан для поддержки молодых российских дизайнеров и сохранения национальных традиций. Уже более 15 лет фонд создает коллекционные календари с участием самых ярких женщин нашей страны.
Фонд "Русский силуэт"
Например, календарь прошлого года был посвящен балету, а конкретно, великим постановкам Мариуса Петипа, а календарь 2017 года — картинам Айвазовского.
Фонд "Русский силуэт"
Женский форум
Звёзды , Наталья Бардо , Александр Митрошенков , Валентин Юдашкин , Анна Старшенбаум , Глафира Тарханова , Александр Терехов , Елизавета Боярская , Татьяна Михалкова , Виктория Андреянова , Игорь Гуляев , Эмилия Спивак , Евгения Брик
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