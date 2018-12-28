Звезды снялись для fashion-календаря «Русского силуэта»

Фонд "Русский силуэт"

Фонд "Русский силуэт"

Фонд "Русский силуэт"

Напомним, что "Русский силуэт" был создан для поддержки молодых российских дизайнеров и сохранения национальных традиций. Уже более 15 лет фонд создает коллекционные календари с участием самых ярких женщин нашей страны.

Фонд "Русский силуэт"

Например, календарь прошлого года был посвящен балету, а конкретно, великим постановкам Мариуса Петипа, а календарь 2017 года — картинам Айвазовского.