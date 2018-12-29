Собчак насмешила публику фотографией сына

В Сети оценили задумку звездной мамы.

Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в последнее время все чаще показывает в личном блоге сына Платона. На этот раз звездная мама поделилась домашним фото, где двухлетний малыш сидит на руках у любимой бабушки. Сенатор Людмила Нарусова крепко прижимает Платона к себе. А Ксения Собчак решил забавно сфотографировать родных людей, так, что у ее сына на голове появился ирокез.

Модная прическа получилась))) — с юмором подписала фото телеведущая.

«🤣Классный парень!», «Отличная у вас бабушка!», «Точно! Ирокез!», «Хаха, я думала реально такая прическа😁», «Хаер🔥», «Да шикарная прическа😁», «Как нежно бабушка прижимает внука. Она его чувствует душой и телом. Любовь бабушки🦋», «Да-да! Самые лучшие кадры — случайные!👍», «Бабушка счастливааааа)», «Милота, а как бабушка любит…», — комментируют поклонники в Instagram.

Отметим, Людмила Нарусова часто помогает дочери воспитывать Платона. Звездная бабушка с удовольствием проводит время с маленьким внуком. Она души не чает в малыше. Недавно Ксения Собчак показывала, как ее сын играл с бабушкой в больницу.

Кстати, телеведущая откровенно рассказывала про свою реакцию, когда впервые узнала о беременности. А еще Ксения Собчак делилась секретами воспитания мальчика. Звезда хвасталась, что Платон прекрасный пловец. А еще малыш занимается английским языком, и на русском умеет говорить целыми предложениями.

Напомним, что 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 21 Дек 2018 в 6:25 PST К слову, мальчику недавно исполнилось два года, а потому он уже начал посещать не только развивающие кружки, но и детские дни рождения. Недавно, например, роскошный праздник устроила в честь 5-летия дочерей-двойняшек бизнесвумен Ольга Слуцкер . Ксения пришла на торжество вместе с Платоном, а позже поделилась фотографией сына с мероприятия в личном блоге.