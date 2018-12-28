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«Ты сейчас умрешь!» — Утяшева сделала признание 

Дни.ру + ещё 1 14 минут назад
Фото: Дни.ру
Гимнастка порадовала поклонников очередным снимком в своем Instagram-аккаунте. Ляйсан Утяшева выложила фото в ретро-стиле.
Жена шоумена Павла Воли сфотографировалась у телефона в красивом интерьере. "Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры!" — подписала спортсменка фото цитатой из советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию".
При этом Утяшева добавила, что ретро-снимок было навеяно именно советским кино. Она призналась, что в Новый год любит смотреть старые фильмы. Спортсменка отметила, что может пересматривать их вечно. "А какая ваша любимая советская комедия?" — спросила Ляйсан подписчиков.
В комментариях поклонники поделились со звездой своими предпочтениями. "Любовь и голуби — моя слабость. Казалось бы, наизусть уже знаю, но все равно пересматриваю раз за разом. Потрясающий фильм", "Девчата", могу смотреть бесконечное количество раз", "Ирония судьбы", "Большая перемена" и Чародеи", — высказались фолловеры.
Ранее СМИ сообщали, что брак гимнастки с телеведущим Павлом Волей переживает непростые времена. Утяшева перестала носить обручальное кольцо.
"Дни.ру" связались с гадалкой, чтобы узнать, что происходит в жизни супругов. "Ляйсан Утяшева — человек с огромным терпением. Она готова уступать и закрывать глаза на многие вещи, умеет убеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан — гармоничная пара, и в этом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, но всякому терпению приходит конец", — рассказала ведунья Саона.
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