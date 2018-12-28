Друг рассказал о смерти Владислава Галкина 

Актёр Владислав Галкин умер в феврале 2010 года в возрасте 38 лет. 25 декабря 2018 ему исполнилось бы 47. Кончина артиста была настолько неожиданной, что серьёзно потрясла и российских кинематографистов, и поклонников. О причине смерти говорят и по сей день. По официальной версии, Владислав умер от внезапной остановки сердца, но отец актёра уверен, что смерть сына связана с криминалом. Также известно, что Владислав имел алкогольную зависимость, но в последнее время завязал со спиртным, однако в его крови обнаружили высокое содержание спирта. Сейчас, спустя почти девять лет, журналисты вновь заинтересовались смертью Галкина и расспросили его друзей. Что думает об этом коллега Владислава Сергей Юшкевич?