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Друг рассказал о смерти Владислава Галкина 

Рамблер 24 минуты назад
Актёр Владислав Галкин умер в феврале 2010 года в возрасте 38 лет. 25 декабря 2018 ему исполнилось бы 47. Кончина артиста была настолько неожиданной, что серьёзно потрясла и российских кинематографистов, и поклонников. О причине смерти говорят и по сей день. По официальной версии, Владислав умер от внезапной остановки сердца, но отец актёра уверен, что смерть сына связана с криминалом. Также известно, что Владислав имел алкогольную зависимость, но в последнее время завязал со спиртным, однако в его крови обнаружили высокое содержание спирта. Сейчас, спустя почти девять лет, журналисты вновь заинтересовались смертью Галкина и расспросили его друзей. Что думает об этом коллега Владислава Сергей Юшкевич?
Звёзды , Видео , Владислав Галкин , Сергей Юшкевич
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