От кого ждет ребенка Виктория Лопырева 

С тех пор, как официально подтвердилась ее беременность, вокруг Виктории Лопыревой муссируется множество слухов. В частности, заинтересованная общественность гадает, кто же является отцом ее ребенка.
О Виктории Лопыревой болтают всякое, а после того, как длинноногая красавица подтвердила, что ждет ребенка, о ней стали говорить еще больше. Модель, давшая интервью о будущем ребенке, но не пожелавшая назвать имени его отца, невероятно возбудила общественность. В комментариях к публикациям о Виктории говорят всякое.
Особенно удивительно звучат слухи, которые цитирует "Экспресс газета", что якобы Лопырева уже является матерью. Говорят, будто гламурная блондинка родила сына от бизнесмена Рустама Тарико. которого отдала на воспитание то ли матери, то ли родственникам из Ростова. В качестве доказательств один из пользователей Сети предложил внимательнее посмотреть на фотографии Лопыревой семи— восьмилетней давности. Якобы они чрезвычайно красноречивы.
Ходят слухи, что на сей раз (если, конечно, все разговоры о первой беременности модели правда), Виктория ждет ребенка от женатого бизнесмена Самвела Карапетяна. Говорят, что будто бы Виктория на короткой ноге не только с ним, но и его супругой Этери, чей салон красоты якобы регулярно посещает, и даже его дочерью.
Доморощенные пинкертоны издания уверены только в одном: что Виктория Лопырева не прокомментирует все эти данные, более того, они не исключают, что пиарщики посоветуют модели назвать отцом своего ребенка некого иностранца.
К слову, этой же версии, говорят, придерживается и актриса Мария Порошина, которая будучи в интересном положении оформила развод. Актриса, готовящаяся родить со дня на день четвертого ребенка, предпочитает не говорить, кто является отцом малыша.