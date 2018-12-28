С дочери Маликова трясут деньги

Вокруг звездного семейства разразился громкий скандал. В центре него оказалась наследница знаменитого певца — 18-летняя Стефания.

Пользовательница Instagram katarina_miro утверждает, что девушка бесплатно взяла в ее магазине бикини, обещав "отработать" их стоимость рекламой в своем микроблоге. Однако, по словам дизайнера-бизнесвумен, так и не сдержала слово.

Отчаявшись поговорить об этом с самой Стешей, москвичка обратилась за помощью к ее известному отцу — Дмитрию Маликову , но и от него ответа не получила, передает Paparazzi.ru. Девушка осмелилась написать певцу в микроблог еще раз в надежде на справедливость. Она хочет, чтобы ей вернули деньги или выполнили обещание.

"Уважаемый Дмитрий, у меня сложилась неприятная ситуация с вашей дочерью Стешей. Очень не хотелось вас беспокоить, но у меня не остается выбора, надеюсь на ваше понимание и помощь… У меня свой небольшой магазин купальников, весь товар шью сама, полгода назад Стеша приобрела у меня пять купальников на сумму 27000 рублей, обещав расплатиться за них рекламой", — рассказала дизайнер в Instagram.

"Некоторое время Стеша держала со мной связь, ссылаясь на то, что забывала о нашем договоре, но последние несколько месяцев она игнорирует мои сообщения",

Если это правда, то ситуация действительно получилась очень некрасивая. Но пока утверждать то, что история правдивая, официально нельзя. Ведь никаких комментариев второй стороны — семьи Маликовых, еще нет.