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С дочери Маликова трясут деньги 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Вокруг звездного семейства разразился громкий скандал. В центре него оказалась наследница знаменитого певца — 18-летняя Стефания.
Пользовательница Instagram katarina_miro утверждает, что девушка бесплатно взяла в ее магазине бикини, обещав "отработать" их стоимость рекламой в своем микроблоге. Однако, по словам дизайнера-бизнесвумен, так и не сдержала слово.
Отчаявшись поговорить об этом с самой Стешей, москвичка обратилась за помощью к ее известному отцу — Дмитрию Маликову, но и от него ответа не получила, передает Paparazzi.ru. Девушка осмелилась написать певцу в микроблог еще раз в надежде на справедливость. Она хочет, чтобы ей вернули деньги или выполнили обещание.
"Уважаемый Дмитрий, у меня сложилась неприятная ситуация с вашей дочерью Стешей. Очень не хотелось вас беспокоить, но у меня не остается выбора, надеюсь на ваше понимание и помощь… У меня свой небольшой магазин купальников, весь товар шью сама, полгода назад Стеша приобрела у меня пять купальников на сумму 27000 рублей, обещав расплатиться за них рекламой", — рассказала дизайнер в Instagram.
"Некоторое время Стеша держала со мной связь, ссылаясь на то, что забывала о нашем договоре, но последние несколько месяцев она игнорирует мои сообщения",
— констатировала она.
Если это правда, то ситуация действительно получилась очень некрасивая. Но пока утверждать то, что история правдивая, официально нельзя. Ведь никаких комментариев второй стороны — семьи Маликовых, еще нет.
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