В ожидании свадьбы: 45-летняя Клум поделилась фотографией под одним одеялом с 29-летним Каулитцем

Несколько дней назад супермодель Хайди Клум и музыкант Tokio Hotel Том Каулитц объявили о помолвке.

Пара ждет — не дождется свадьбы и охотно делится счастливыми моментами совместной жизни. На новом снимке в Instagram Хайди Клум можно увидеть, как модель и ее возлюбленный уютно расположились в постели под одним одеялом. Вместе с ними романтический момент делит верная собака.

«Блаженство» — подписала снимок звезда. "Без собачьих лапок фото было бы совсем не тем", "Как он добился тебя?", "Желаю вам счастья", — пишут под снимком взволнованные поклонники.

А как вам эта пара?