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В ожидании свадьбы: 45-летняя Клум поделилась фотографией под одним одеялом с 29-летним Каулитцем 

WMJ.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: wmj.ru
Несколько дней назад супермодель Хайди Клум и музыкант Tokio Hotel Том Каулитц объявили о помолвке.
Пара ждет — не дождется свадьбы и охотно делится счастливыми моментами совместной жизни. На новом снимке в Instagram Хайди Клум можно увидеть, как модель и ее возлюбленный уютно расположились в постели под одним одеялом. Вместе с ними романтический момент делит верная собака.
«Блаженство» — подписала снимок звезда. "Без собачьих лапок фото было бы совсем не тем", "Как он добился тебя?", "Желаю вам счастья", — пишут под снимком взволнованные поклонники.
А как вам эта пара?
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Звёзды , Хайди Клум
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