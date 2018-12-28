Анна Хилькевич показала, как выглядит в купальнике после вторых родов

Актриса поделилась фото с отдыха.

20 августа Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. Своему мужу актриса подарила вторую дочь, которую назвали Машей. После родов Анна начала активно худеть, возвращая свою фигуру. Хилькевич честно делилась с поклонниками, рассказывая им, что после родов она сбросила 10 килограммов, и ее вес составлял 55 килограммов. По словам Анны, чтобы вернуть добеременные формы ей нужно было сбросить еще шесть килограммов. И, кажется, актриса справилась с задачей. Сейчас она улетела на отдых и оттуда поделилась с фолловерами своим первым фото в купальнике.

В комментариях фолловеры отмечают, что Анна прекрасно выглядит: «Очень хорошо выглядите»; «Wow! Вот это фигурка да и грудь»; «Фигура просто бомба»; «Хочу такую фигуру»; «Стройняшка»; «Аня уже такая худенькая! Красотка!», — пишут поклонники Хилькевич. А тебе нравится фигура актрисы после вторых родов?