Поклонники размазали Бузову за «бабушкин» образ 

Фолловерам телеведущей Ольги Бузовой в инстаграме не понравился ее новый образ.
Бузова опубликовала фото, на котором продемонстрировала неожиданно короткую стрижку и клетчатый строгий костюм.
"От всей души перед праздниками хочу поздравить команду московских школьников, которые на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Габороне завоевали одну золотую и три серебряные медали", — написала она.
Подписчики звезды остались недовольны. "Думала, она в кино про Советский Союз снималась и сфоткалась", "Тебе не идет короткая стрижка", "Бабушка какая-то на фото, жесть, не надо больше так делать", — пишут Ольге Бузовой.
Ранее букмекеры оценили как равные шансы российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова выступить на "Евровидении-2019".