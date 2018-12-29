Поклонники размазали Бузову за «бабушкин» образ

Фолловерам телеведущей Ольги Бузовой в инстаграме не понравился ее новый образ.

Бузова опубликовала фото, на котором продемонстрировала неожиданно короткую стрижку и клетчатый строгий костюм.

"От всей души перед праздниками хочу поздравить команду московских школьников, которые на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Габороне завоевали одну золотую и три серебряные медали", — написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Дек 2018 в 6:16 PST

Подписчики звезды остались недовольны. "Думала, она в кино про Советский Союз снималась и сфоткалась", "Тебе не идет короткая стрижка", "Бабушка какая-то на фото, жесть, не надо больше так делать", — пишут Ольге Бузовой.