Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники размазали Бузову за «бабушкин» образ 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фолловерам телеведущей Ольги Бузовой в инстаграме не понравился ее новый образ.
Бузова опубликовала фото, на котором продемонстрировала неожиданно короткую стрижку и клетчатый строгий костюм.
"От всей души перед праздниками хочу поздравить команду московских школьников, которые на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Габороне завоевали одну золотую и три серебряные медали", — написала она.
Подписчики звезды остались недовольны. "Думала, она в кино про Советский Союз снималась и сфоткалась", "Тебе не идет короткая стрижка", "Бабушка какая-то на фото, жесть, не надо больше так делать", — пишут Ольге Бузовой.
Ранее букмекеры оценили как равные шансы российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова выступить на "Евровидении-2019".
Газета.Ru: последние новости
Навка выступила за повышение возрастного ценза у фигуристок Отвязные танцы 69-летней Пугачевой в мини-юбке впечатлили фанатов Daily Mail уличила Майли Сайрус и Лиама Хемсворта в тайном бракосочетании
Звёзды , Видео , Сергей Шнуров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дети Галкина и Пугачевой готовятся к Новому году
Частые ошибки в макияже бровей
«Не хочу ухаживать за равнодушной свекровью»3
6 главных тенденций 2019 года1
Как все успеть к Новому году?
Видео
01:00
Дети Галкина и Пугачевой готовятся к Новому году
Звёзды
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
01:01
Дану Борисову довели до отчаяния
Звёзды
00:54
Поклонники размазали Бузову за «бабушкин» образ
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
00:40
Ирина Шейк поразила поклонников мужскими трусами
Звёзды
00:13
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
Звёзды
10:44
Скандальные расставания 2018 года
Звёзды
04:22
Что уготовила судьба маргарите Тереховой
Звёзды
05:00
Главные ловеласы Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение