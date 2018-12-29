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Подольская показала очень личное фото 

Passion.ru 2 часа назад
Некоторое время назад звезды будто соревновались в конкурсе на самое откровенное фото, ведь именно такой контент привлекал подписчиков. С недавних пор правила игры изменились: выигрывают те, кто соблюдает баланс между скромностью и откровенностью, и популярной певице Наталье Подольской это удается как нельзя лучше.
«Спокойной ночи Вам, мои хорошие люди! Пусть впереди нас ждет только хорошее»,
— написала она под целомудренным снимком с полупрозрачном пеньюаре.
«Нежный образ 😁 Пусть 😉», «Нимфа! Спокойной ночки и зефирных снов», «Наталья, вы такая прекрасная, , как рождественское утро), любуюсь вами», «Пресняков выбрал в жены изумительную девушку», — комментируют очарованные поклонники.
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Звёзды , Видео , Наталья Подольская
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