Подольская показала очень личное фото

Некоторое время назад звезды будто соревновались в конкурсе на самое откровенное фото, ведь именно такой контент привлекал подписчиков. С недавних пор правила игры изменились: выигрывают те, кто соблюдает баланс между скромностью и откровенностью, и популярной певице Наталье Подольской это удается как нельзя лучше.

«Спокойной ночи Вам, мои хорошие люди! Пусть впереди нас ждет только хорошее»,

— написала она под целомудренным снимком с полупрозрачном пеньюаре.

«Нежный образ 😁 Пусть 😉», «Нимфа! Спокойной ночки и зефирных снов», «Наталья, вы такая прекрасная, , как рождественское утро), любуюсь вами», «Пресняков выбрал в жены изумительную девушку», — комментируют очарованные поклонники.