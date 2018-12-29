Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина свиньей

Виталина Цымбалюк-Романовская сегодня живет в мире, гармонии и радости. Она счастлива с Прохором Шаляпиным . После трудных лет, отданных Джигарханяну , наконец-то почувствовала себя женщиной — желанной, соблазнительной, любимой.

"Прохор Шаляпин, как и мой бывший муж Армен Джигарханян — Свинья по гороскопу, значит, сейчас наступает его год, — рассказала Виталина в интервью "Дни.ру". — Я люблю наступать на те же грабли".

Когда Цымбалюк-Романовская была замужем за Джигарханяном, она наваривала ему легендарные вкусные компоты из клюквы. Но Шаляпину этим напитком пока не баловала — как отрезало после громкого развода с престарелым актером.

"У Виталины безумно вкусно готовит мама, на потрясающий кулинар, — говорит Прохор. — Сегодня, например приготовила потрясающую долму, испекла вкуснейший торт, сделала голубцы. Причем я не ем сливочное масло, сметану употребляю только маложирную, и мамы Виталины это всегда учитывает при готовке".

В январе Прохор намерен отказаться от сахара. И мама его возлюбленной уже продумывает новые рецепты блюд, чтобы порадовать и побаловать будущего зятя. Он достоин, ведь красавицу Виталину, которую бывший муж незаслуженно обзывал "воровкой", боготворит и носит на руках.