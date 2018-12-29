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Лопырева покинула Россию ради родов в Америке 

Дни.ру 29 минут назад
Фото: Дни.ру
Виктория Лопырева совсем скоро станет матерью. Модель совершает последние приготовления и даже отправилась в Америку, где, говорят, и родит первенца.
Еще недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Лопырева публиковала идиллические пейзажи российской действительности: белый снег, облачное небо и себя любимую в теплой одежде в несколько слоев. При этом Виктория признавалась, как непросто ей дается пребывание в холоде, ведь сама она родом из Ростова, да и обычно в это время наслаждается солнцем где-нибудь в Дубае.
В итоге, сейчас Лопырева публикует фотографии из Америки. Гламурная блондинка отправилась в Майами, где, как полагают ее подписчики, намерена родить первенца. Отметим, что если их догадки верны, то малыш автоматически приобретет американское гражданство.
Кстати, там же недавно родила популярная певица Нюша. Именно с этой артисткой Виктория Лопырева и встретилась, чтобы обсудить материнство.
"Дружеский обед превратился в допрос с пристрастием "Вспомнить ВСЁ!" или "Расскажи мне, как это было!" Я даже подумать не могла, что мы так долго можем обсуждать лайф хаки жизни после, ну и, собственно, сам процесс 🌸 Одно очевидно — времени на все не хватило и срочно требуется новая встреча для закрепления материала (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)"
— подписала снимок Лопырева.
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Дружеский обед с @nyusha_nyusha 🤱🏻превратился в допрос с пристрастием «Вспомнить ВСЁ!» или «Расскажи мне, как это было!» 🧐🤪🤣 Я даже подумать не могла, что мы так долго можем обсуждать лайф хаки жизни после 👶🏻, ну и, собственно, сам процесс 🌸🤰🏼Одно очевидно — времени на все не хватило и срочно требуется новая встреча для закрепления материала 🤣🧸Уверена, у меня тут много молодых мам, напишите какие-то гаджеты, штуки и прочие полезные вещи, которые вы для себя открыли или на которые вам открыли глаза опытные подруги 😉👍🏽И, да, раз уж я в Америке, может мне срочно нужно побежать в какой-то магазин и купить что-то, чего нигде больше днём с огнём не сыщешь…Как, например, пеленки «Aden&Anais» или вы лучше знаете? В общем, делитесь, девочки)) 😘V

Публикация от  Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Напомним, о том, что Виктория Лопырева ждет первенца, слухи ходили не один месяц, однако модель предпочитала не комментировать эту информацию. Лишь недавно гламурная блондинка призналась, что действительно беременна, и выложила фотографию, на которой демонстрирует большой живот. Кто является отцом ребенка, пока не известно, но ходят слухи о ее связи с влиятельным бизнесменом.
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Звёзды , Виктория Лопырева
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