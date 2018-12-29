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Экс-солистка «Ранеток» собралась замуж 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: @_lenatretyakova_
30-летняя Лена Третьякова, бывшая солистка группы «Ранетки», сообщила о переменах в личной жизни. Девушка рассказала, что выходит замуж, и показала помолвочное кольцо. «Да-да, мне сделали предложение!» — подписала кадр девушка.
Третьякова рассказала, что сама выбирала украшение и долго не могла определиться, какое именно кольцо ей нужно.
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«Вроде взрослая 30-летняя баба, прошла огонь-Олимпийский-желтую прессу, а оказывается, что в таких девчачьих штуках абсолютный профан. Когда примеряла это кольцо в первый раз, закомплексовала. Мне казалось, что оно совсем для других девушек. Тех, кто всегда «при параде», говорит правильно и красиво, знает все тонкости этикета. Короче говоря я вся такая «простая» и это кольцо», — поделилась Елена (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.). Будущего мужа Третьякова скрывает, но известно, что они встречаются четыре года.
Группа «Ранетки» появилась в 2005 году и просуществовала семь лет. Солистки были суперпопулярны: интервью, гастроли и даже личный сериал, который сейчас можно заново пересмотреть на сайте канала СТС Love. В 2013 году группа распалась.
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