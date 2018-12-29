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Российские звезды, родившиеся в год Свиньи 

Рамблер 1 час назад
2019 год по восточному календарю будет годом Жёлтой Земляной Свиньи. Он обещает быть спокойным и безоблачным, но особенно повезёт тем, кто родился в год Свиньи. Считается, что эти люди обладают жизнерадостностью, добросердечностью и доверчивостью. А ещё у них отличное чувство юмора. Какие российские звёзды родились в год Свиньи?
1. Актриса Елизавета Арзамасова (1995).
2. Актриса Светлана Ходченкова (1983).
3. Певец Сергей Лазарев (1983).
4. Гимнастка Алина Кабаева (1983).
5. Актриса Юлия Снигирь (1983).
6. Певица Алсу (1983).
7. Актриса Алёна Хмельницкая (1971).
8. Певица Анита Цой (1971).
9. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева (1959).
10. Телеведущий Дмитрий Дибров (1959)
и ещё несколько знаменитостей.
Звёзды , Видео , Анита Цой , Светлана Ходченкова , Алена Хмельницкая , Сергей Лазарев , Елизавета Арзамасова , Юлия Снигирь , Дмитрий Дибров , Лариса Гузеева , Алина Кабаева
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