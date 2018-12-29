Российские звезды, родившиеся в год Свиньи

2019 год по восточному календарю будет годом Жёлтой Земляной Свиньи. Он обещает быть спокойным и безоблачным, но особенно повезёт тем, кто родился в год Свиньи. Считается, что эти люди обладают жизнерадостностью, добросердечностью и доверчивостью. А ещё у них отличное чувство юмора. Какие российские звёзды родились в год Свиньи?

6. Певица Алсу (1983).

и ещё несколько знаменитостей.