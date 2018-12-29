Гвинет Пэлтроу показала идеальную фигуру на пляже

46-летняя актриса Гвинет Пэлтроу наслаждается праздничным сезоном на пляже у воды.

Покончив с предрождественскими заботами, Гвинет Пэлтроу отправилась на пляж. Актриса находится в прекрасной физической форме и в очередной раз продемонстрировала это, представ перед фолловерами в белом бикини. Тонкая талия, стройные ноги — думаем, режиссер Брэд Фэлчак очень гордится супругой-красавицей!

@gwynethpaltrow

"Прочь из офиса",

— порекомендовала своим поклонникам она. А ты уезжаешь в теплые страны на новогодних каникулах?