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Гвинет Пэлтроу показала идеальную фигуру на пляже 

WMJ.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: @gwynethpaltrow
46-летняя актриса Гвинет Пэлтроу наслаждается праздничным сезоном на пляже у воды.
Покончив с предрождественскими заботами, Гвинет Пэлтроу отправилась на пляж. Актриса находится в прекрасной физической форме и в очередной раз продемонстрировала это, представ перед фолловерами в белом бикини. Тонкая талия, стройные ноги — думаем, режиссер Брэд Фэлчак очень гордится супругой-красавицей!
@gwynethpaltrow
"Прочь из офиса",
— порекомендовала своим поклонникам она. А ты уезжаешь в теплые страны на новогодних каникулах?
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Звёзды , Гвинет Пэлтроу
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