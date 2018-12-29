Главные ловеласы Голливуда 

Один из простейших способов прославиться для любого мужчины, будь то обычный клерк или голливудская звезда, — многочисленные романы, желательно с известными женщинами. Эти красавцы постоянно заводят интриги, поэтому заслужили славу неисправимых ловеласов.
1. Орландо Блум. На счету 41-летнего Орландо десятка полтора романов с актрисами и певицами. В 2010 году все решили, что Блум остановился, ведь тогда он женился на фотомодели Миранде Керр, которая вскоре родила ему сына. Однако и это не остановило Орладно: он развёлся с красавицей-женой и снова бросился в пучину любовных перипетий.
2. Леонардо Ди Каприо. Один из самых ярких и одарённых актёров современности умудрился остаться холостяком до 44 лет. Но он ведёт отнюдь не монашеский образ жизни: компанию Леонардо рады составить красивейшие женщины планеты. Рядом с ним побывали фотомодели и актрисы, а сейчас у него роман с очередной красоткой, которая младше его на два десятка лет.
3. Джуд Лоу. Джуда без колебаний можно назвать современным Казановой. 45-летний актёр обожает заводить отношения, но, видимо, с такой же приязнью относится и к разрывам. Женат он был лишь однажды, и в этом браке появилось трое детей. Ещё двух наследников он нажил с любовницами. Впрочем, Лоу обладает столь соблазнительной внешностью, что и по сей день является лакомым кусочком для женщин.
Джастин Тимберлейк, Брэдли Купер, Колин Фаррелл, Джерард Батлер, Адам Левин — смотрите рассказы об этих плейбоях, постоянно меняющих женщин, в ролике.