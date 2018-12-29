Что уготовила судьба маргарите Тереховой 

Недавно родственники актрисы Маргариты Тереховой рассказали о её бедственном положении. Как рассказала дочь Маргариты Анна, 76-летняя женщина страдает болезнью Альцгеймера, поэтому крайне редко общается с другими людьми. Но когда-то Маргарита Терехова блистала в кино, играя коварных соблазнительниц и роковых женщин. Один только образ любительницы интриг Миледи из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» чего стоит! Увы, время не пощадило роскошную красавицу. Как складывалась судьба актрисы? Почему Маргариты выбрала актёрскую стезю? Какой была её личная жизнь и кем стали её дети?