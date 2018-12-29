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Куда пропала юная дочь Анастасии Волочковой 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
В череде выложенных Анастасией Волочковой фотографий с таинственным возлюбленным, родившей домработницей, котиком и цветами многочисленные поклонники не нашли ее юной дочери Ариадны. На все вопросы, куда пропала красавица-наследница, скандально известная балерина ответила категорично.
Анастасия Волочкова ответила всем хейтерам сразу одним постом на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Скандально известная балерина опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена с единственной дочерью Ариадной (разного времени), ее отца, бизнесмена Игоря Вдовина, и другого характера.
В подписи к посту артистка ответила на все самые неудобные вопросы. В первую очередь, Анастасия объяснила, почему в последнее время не публикует снимки с дочерью Ариадной. "Мои дорогие. Многие спрашивают меня про мою дочь Ариадну. Где она и с кем. Отвечаю. Ариша — со своими родителями. Мы с Игорем живем не вместе, но вместе воспитываем дочь. Папа видел ее на протяжении многих лет раз в пол-года.. А теперь я счастлива тому, что по моей просьбе он стал проводить с дочерью (самой младшей) больше времени (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — сообщила Волочкова.
@ariadna_volochkova
Танцовщица прокомментировала шумиху, поднявшуюся, когда она внезапно поддержала Ксению Собчак, свою "заклятую подружку", после того, как стали появляться упорные слухи о кризисе в ее супружеской жизни с актером Максимом Виторганом.
"Я поддержала Ксюшу в ее ситуации личной, так и это не дало покоя. И мои проекты с детьми не дают вам покоя.. Мои хорошие. При моем присутствии тут покой вам только снился. Отпишитесь те, кто меня не любит", — обратилась к подписчикам Анастасия Волочкова.
Отметим, что в своем аккаунте в той же социальной сети Ариадна Волочкова периодически публикует фотографии, однако по ним сложно понять, где именно она находится: дома у матери или у отца. В приложении Stories она сделала несколько публикаций, давая понять, что намерена пойти кататься на коньках.
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