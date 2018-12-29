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Счастливая Седокова объявила о пополнении 

Дни.ру + ещё 2 4 часа назад
Артистка выложила веселый ролик в Instagram. В подписи к нему Анна Седокова поделилась с поклонниками планами на предстоящий год.
На видео почти вся семья певицы танцует. Нет в нем только дочери Седоковой Моники, оставшейся с бабушкой.
Исполнительница рассказала, за что благодарна уходящему году. "За мою семью. Да, мы не совсем стандартны, но кто сказал, что все должны быть одинаковы? Мы очень счастливы. Дорожим и любим друг друга, нам весело и интересно жить)", — призналась Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).
Кроме того, певица пообещала, что в следующем году ее семья станет точно больше. "Я не знаю точно, будет ли это симпатичный парень, танцующий на заднем фоне или просто наблюдающий за нами с улыбкой, или я с пузиком и кто-то танцующий во мне", — заинтриговала фолловеров Анна.
Седокова не исключила, что в их семействе в 2019 году может появиться черепаха или даже крокодил. В комментариях под видео пользователь соцсети оставили добрые комментарии и поздравили певицу с наступающим Новым годом. "Какие крутые, пусть все будет у вас хорошо", "Анна, так приятно смотреть на вашу большую семью! Вы такая молодец! Дай бог в следующим году вам любви и счастья! Детки у вас чудесные!" — написали Седоковой подписчики.
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