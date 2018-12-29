Новогодний наряд Климовой покорил подписчиков4

Актриса поздравила поклонников с Новым Годом карточкой-открыткой.

«Спасибо ВСЕМ за поздравления! С наступающими праздниками! Волшебства и чуда! Чуда и волшебства», — написала она.

Подписчицы высоко оценили наряд актрисы. «Катя супер! А наряд-то, наряд! Великолепие», «Классные ботфорты, вам идет этот оттенок красного», «В таких чудесных сапогах — пусть любое море будет по колено и любые горы по плечу», «Очень стильно», «Шикарное платье», «Пора в Голливуд», — пишут они.

@klimovagram

Они восхищаются ее стройностью, молодостью и красотой: «Богиня», «Ух какая», «Роковая красавица», «Шикарная», «Какая красивая! С наступающим Новым годом вас», «Если не секрет что за цвет краски для волос?», «Катя, ты самая красивая снегурочка! Причем в любом образе», «Какая фигура! У мамы 4 детей.. какая лапочка», «Богиня просто», «Оставаться такой секси будучи матерью… женой… востребованной актрисой! Я преклоняюсь!», «Время над Вами не властно».