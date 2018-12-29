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Скандальные расставания 2018 года 

Рамблер 1 час назад
2018 год оказался богат не только на свадьбы, но и на разводы. Однако настоящим шоком для шоу-бизнеса оказалось расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые прожили 33 года и много лет были не только супругами, но и коллегами по сцене. К сожалению, красиво расстаться Евгению Вагановичу и Елена Григорьевне не удалось, они наняли адвокатов и начали громко делить имущество. Ходят слухи, что причиной развода стала 29-летняя любовница Евгения Петросяна, однако официального подтверждения этой версии так и не появилось.
Смотрите видео и узнайте о других скандальных разводах года.
Звёзды , Видео , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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