Скандальные расставания 2018 года

2018 год оказался богат не только на свадьбы, но и на разводы. Однако настоящим шоком для шоу-бизнеса оказалось расставание Евгения Петросяна Елены Степаненко , которые прожили 33 года и много лет были не только супругами, но и коллегами по сцене. К сожалению, красиво расстаться Евгению Вагановичу и Елена Григорьевне не удалось, они наняли адвокатов и начали громко делить имущество. Ходят слухи, что причиной развода стала 29-летняя любовница Евгения Петросяна, однако официального подтверждения этой версии так и не появилось.

Смотрите видео и узнайте о других скандальных разводах года.