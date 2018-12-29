Бывшая «Ранетка» выходит замуж

Участница группы "Ранетки" изменилась до неузнаваемости! Из бой-пацана девушка превратилась в настоящую леди и полностью преобразилась.

А недавно она шокировала сногсшибательной новостью всех подписчиков своего профиля в Инстаграм. Она сообщила публике, что выходит замуж, разместив снимок с помолвочным кольцом и подписала его:

Да-да, мне сделали ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Даже немного стыдно. Вроде взрослая 30-летняя баба, прошла огонь-Олимпийский-желтую прессу, а оказывается, что в таких девчачьих штуках абсолютный профан. АБ-СО-ЛЮТ-НЫЙ! Когда примеряла это кольцо в первый раз, закомплексовала. Мне казалось, что оно совсем для других девушек. Тех, кто всегда «при параде», говорит правильно и красиво, знает все тонкости этикета.

— написала Третьякова.

lentar/VK

Группа "Ранетки" в полном составе. Справа — Лена Третьякова.

После распада группы "Ранетки" Лена не оставила идею заниматься музыкой и создала группу "Море". Правда, успешным коллектив так и не стал. Но публичной персоной Третьяковой все же очень хотелось оставаться. Поэтому сейчас она все свободное время посвящает социальным сетям. У артистки есть канал на Youtube, а также личный блог о самом сокровенном.

Имя своего избранника Лена Третьякова держит в тайне. И у СМИ нет даже намека на то, за кого знаменитость выходит замуж.