Бывшая «Ранетка» выходит замуж 

Участница группы "Ранетки" изменилась до неузнаваемости! Из бой-пацана девушка превратилась в настоящую леди и полностью преобразилась.
А недавно она шокировала сногсшибательной новостью всех подписчиков своего профиля в Инстаграм. Она сообщила публике, что выходит замуж, разместив снимок с помолвочным кольцом и подписала его:
Да-да, мне сделали ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Даже немного стыдно. Вроде взрослая 30-летняя баба, прошла огонь-Олимпийский-желтую прессу, а оказывается, что в таких девчачьих штуках абсолютный профан. АБ-СО-ЛЮТ-НЫЙ! Когда примеряла это кольцо в первый раз, закомплексовала. Мне казалось, что оно совсем для других девушек. Тех, кто всегда «при параде», говорит правильно и красиво, знает все тонкости этикета.
— написала Третьякова.
lentar/VK
Группа "Ранетки" в полном составе. Справа — Лена Третьякова.
После распада группы "Ранетки" Лена не оставила идею заниматься музыкой и создала группу "Море". Правда, успешным коллектив так и не стал. Но публичной персоной Третьяковой все же очень хотелось оставаться. Поэтому сейчас она все свободное время посвящает социальным сетям. У артистки есть канал на Youtube, а также личный блог о самом сокровенном.
Имя своего избранника Лена Третьякова держит в тайне. И у СМИ нет даже намека на то, за кого знаменитость выходит замуж.