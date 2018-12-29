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Дети Галкина и Пугачевой готовятся к Новому году 

WomanHit.ru 20 минут назад
Малыши приготовили неожиданные подарки.
С каждым постом Максим Галкин становится более популярным блогером, количество его подписчиков прибывает день ото дня. А все благодаря видео — муж Аллы Пугачевой не ленится снимать своих детей, а они настолько милы, что сразу собирают тысячи лайков.
Малыши уже делают родителям подарки. Гарри решил преподнести отцу, часто отсутствующему на съёмках, необычный подарок. Ребёнок вырезал из бумаги майских жуков, которых поместил в коробку и подарил Галкину, изображая жужжание. Лиза же назвалась мастерицей, нарядившись в фартук и поварскую шапочку. Она решила приготовить родителям праздничный ужин.
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Звёзды , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
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