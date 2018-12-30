Анастасия Костенко опубликовала фото с дочкой

24-летняя модель решила показать 5-месячную дочь во всей красе.

В подписи к посту Анастасия подробно описала свой опыт и впечатления от путешествия с настолько маленьким ребенком. Например:

«12 дней пронеслись как по щелчку. Туда лететь было проще, так как Миланчик спала. На острове освоилась быстрее всех нас. Как только заехали, стало понятно, что кроватка на вилле ей понравилась с первого взгляда. Обожала там проводить время и напевать на своем милом младенческом) Так и отучила ее от совместного сна (немного грустно, но уже пора)»

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры восхитились трогательным снимком и стали гадать, на кого Милана больше похожа, на маму или на папу.