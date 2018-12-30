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Анастасия Костенко опубликовала фото с дочкой 

Passion.ru 6 часов назад
Фото: @kostenko.94
24-летняя модель решила показать 5-месячную дочь во всей красе.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов наконец стали открыто публиковать фото и видео, где видно лицо их маленькой дочки Миланы. Не так давно супруги отправились в отпуск на Мальдивы и регулярно выкладывали милые снимки с малышкой. А на днях Анастасия и вовсе решила сделать селфи, на котором Милана предстала крупным планом. Мама и кроха выглядят очаровательно!
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ПУТЕШЕСТВИЕ В 5 МЕСЯЦЕВ🏝 🐙Итак, 12 дней пронеслись как по щелчку 👌🏻. 🐢Туда лететь было проще, так как Миланчик спала😻 🦎На острове освоилась быстрее всех нас😅 🦞Как только заехали, стало понятно, что кроватка на вилле ей понравилась с первого взгляда. Обожала там проводить время и напевать на своём милом младенческом😅 Так и отучила ее от совместного сна (немного грустно, но уже пора). 🦀Плавала и ныряла у нас и в бассейне и в океане. 🐡 Из-за частого нанесения солнцезащитного крема использовали всего 3 тюбика (один не до конца) 🐠 Подгузы для плавания — 👍🏻 использовали штук 30 🐟 обычные — 62 🐬на одноразовых пеленках ей было жарко лежать, привезла обратно все😅 🐳муслиновые — самое то 🌴Выручила нас коляска Silver Cross 😍☝🏻 Спасение просто. И хорошо, что я набрала легкие хлопковые боди для сна🙏🏻 🦈 перелёт 8 часов до Мале, далее—->40 минут до острова. Уморились, скорее, мы, а не Милаша. 😅 P. S. Аптечка для малышки согласована с нашим педиатром☝🏻Остальное— мелочи.

Публикация от  ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

В подписи к посту Анастасия подробно описала свой опыт и впечатления от путешествия с настолько маленьким ребенком. Например:
«12 дней пронеслись как по щелчку. Туда лететь было проще, так как Миланчик спала. На острове освоилась быстрее всех нас. Как только заехали, стало понятно, что кроватка на вилле ей понравилась с первого взгляда. Обожала там проводить время и напевать на своем милом младенческом) Так и отучила ее от совместного сна (немного грустно, но уже пора)»
(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Фолловеры восхитились трогательным снимком и стали гадать, на кого Милана больше похожа, на маму или на папу.
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Женский форум
Звёзды , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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