Анастасия Костенко опубликовала фото с дочкой 

Посмотреть эту публикацию в Instagram
ПУТЕШЕСТВИЕ В 5 МЕСЯЦЕВ🏝 🐙Итак, 12 дней пронеслись как по щелчку 👌🏻. 🐢Туда лететь было проще, так как Миланчик спала😻 🦎На острове освоилась быстрее всех нас😅 🦞Как только заехали, стало понятно, что кроватка на вилле ей понравилась с первого взгляда. Обожала там проводить время и напевать на своём милом младенческом😅 Так и отучила ее от совместного сна (немного грустно, но уже пора). 🦀Плавала и ныряла у нас и в бассейне и в океане. 🐡 Из-за частого нанесения солнцезащитного крема использовали всего 3 тюбика (один не до конца) 🐠 Подгузы для плавания — 👍🏻 использовали штук 30 🐟 обычные — 62 🐬на одноразовых пеленках ей было жарко лежать, привезла обратно все😅 🐳муслиновые — самое то 🌴Выручила нас коляска Silver Cross 😍☝🏻 Спасение просто. И хорошо, что я набрала легкие хлопковые боди для сна🙏🏻 🦈 перелёт 8 часов до Мале, далее—->40 минут до острова. Уморились, скорее, мы, а не Милаша. 😅 P. S. Аптечка для малышки согласована с нашим педиатром☝🏻Остальное— мелочи.
«12 дней пронеслись как по щелчку. Туда лететь было проще, так как Миланчик спала. На острове освоилась быстрее всех нас. Как только заехали, стало понятно, что кроватка на вилле ей понравилась с первого взгляда. Обожала там проводить время и напевать на своем милом младенческом) Так и отучила ее от совместного сна (немного грустно, но уже пора)»