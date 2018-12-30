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Воля и Утяшева выпустили новую коллекцию одежды 

Instanews Media 6 часов назад
Фото: Instanews Media
Звездная пара Павел Воля и Ляйсан Утяшева продолжают радовать поклонников своими экспериментами в самых различных сферах. В августе этого года супруги запустили линию одежды VOLЯ WEAR, которая сразу же стала популярной: ее носят Елена Летучая, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Тимур Батрудинов и многие другие.
Вдохновившись успехом первой коллекции, Павел и Ляйсан не заставили нас долго ждать и вторую. В создании образов им вновь помогала дизайнер Лена Сутормина. В новой линии одежды также будут использованы цитаты великих классиков, что придает всему бренду глубокое содержание, а фасон отличается сочетанием дерзости и классики, а также удобством в носке.
Особое внимание привлек костюм с надписью «UCHITE RUSSKY YAZIK». Воля пояснил, что идея такого комплекта проста: все мы привыкли к надписям на иностранных языках, нас к этому приучили, так почему бы и нам не приучить мир к русскому языку? Воля призвал поклонников не забывать русский, и использовать в речи слова родного языка, не заменяя их иностранными аналогами.
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Звёзды , Тимур Батрудинов , Елена Летучая , Гарик Харламов , Павел Воля , Гарик Мартиросян , Ляйсан Утяшева
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