Воля и Утяшева выпустили новую коллекцию одежды

Вдохновившись успехом первой коллекции, Павел и Ляйсан не заставили нас долго ждать и вторую. В создании образов им вновь помогала дизайнер Лена Сутормина. В новой линии одежды также будут использованы цитаты великих классиков, что придает всему бренду глубокое содержание, а фасон отличается сочетанием дерзости и классики, а также удобством в носке.

Особое внимание привлек костюм с надписью «UCHITE RUSSKY YAZIK». Воля пояснил, что идея такого комплекта проста: все мы привыкли к надписям на иностранных языках, нас к этому приучили, так почему бы и нам не приучить мир к русскому языку? Воля призвал поклонников не забывать русский, и использовать в речи слова родного языка, не заменяя их иностранными аналогами.