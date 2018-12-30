Муж подарил Анне Нетребко скамейку в Нью-Йорке

Анна Нетребко уже три года живет в счастливом браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым . От предыдущих отношений у оперной певицы есть десятилетний сын Тьяго. С возлюбленным своей мамы мальчик очень быстро подружился, и теперь иногда они даже носят одинаковую одежду. Как известно, в Россию Нетребко приезжает на гастроли, а живет она то в Вене, то в Нью-Йорке. В декабре артистка вновь улетела в США, где и отметила католическое Рождество. Поклонники были восхищены тому, как она украсила дом к праздникам.

29 декабря оперная певица отправилась прогуляться по Центральному парку с мужем и сыном. Она не подозревала, что Юсиф приготовил для нее сюрприз. В этом парке есть множество скамеек, которые можно купить. Так и поступил муж Анны. Во время прогулки он показал возлюбленной скамейку, на которой теперь красуется табличка с ее именем и признание в любви. «У меня лучший муж на свете! С годовщиной свадьбы! Спасибо что ты есть в моей жизни! Люблю тебя!», — написала Нетребко. Она была счастлива, так как Нью-Йорк артистка обожает, а Центральный парк ее любимое место в городе.

Поклонники признались, что поступок Эйвазова их растрогал. «Это невероятно мило! До слез! С годовщиной!», «Правда, самый лучший муж на свете!», «Как здорово! Из таких приятных, казалось бы, мелочей жизнь становится ярче!», — высказали свое мнение поклонники. Добавим, что стоит такая скамейку, по некоторым данным, около 7, 5 тысяч долларов. Уже 30 лет в нью-йоркском парке прикручивают подобные таблички и их уже более 2 000.