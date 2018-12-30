Боярский признался в любви к Барбаре Брыльске

В предверии нового года в эфир вышел праздничный эфир программы «Сегодня вечером», где речь шла о добрых советских фильмах и мультфильмах. Главными героями программы стали Михаил Боярский и исполнительница главной роли в фильме «Ирония судьбы, или Слегким паром!» Барбара Брыльска

Максим Галкин и Юлия Меньшова расспрашивали гостей о планах на Новый год, о семейных традициях и о кино. Боярский рассказал, что праздники будет отмечать в теплом кругу семьи. А вот Брыльска заявила, что планирует все праздники провести в спальне.

Позже речь зашла о легендарном советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Этот фильм стал неотъемлемой частью праздника, ведь именно его россияне по традиции смотрят перед боями курантов. Оказывается, не только нашим согражданам он полюбился, с 1992 года картину показывают и в Таиланде, где она очень понравилась зрителям. Михаил Боярский признался, что был тайно влюблен в одну из самый прекрасных девушек СССР, о которой мечтала половина мужчин страны — в Барбару Брыльскую.

— Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» не произвел на меня впечатления. Я что, мужиков в бане не видел?! А вот Барбара — совсем другое дело. Таких женщин не каждый день встретишь. Но я был так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканно укусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем,

— вспоминает актер.