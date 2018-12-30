Нюша похвасталась фигурой в купальнике

Певица продемонстрировала фигуру спустя два месяца после родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #кошачьидела 🐾🐾 2 дня до Нового Года… 😱😱😱 #нюша #nyusha Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 29 Дек 2018 в 10:06 PST 28-летняя Нюша стала мамой в начале ноября. Дочь певицы появилась на свет в США, откуда новоиспеченная мама периодически демонстрирует жаркие фотоснимки. Несколько часов назад Нюша опубликовала первое послеродовое фото в купальнике. Певица позирует на пляже в слитном наряде леопардовой расцветки, однако это не помешало ее фолловерам обратить внимание на прекрасную фигуру молодой мамочки.

«Отлично выглядишь», «Какая ты красивая, Нюша, просто бомба», «Шикарная девушка», «Фигура — загляденье», «Очень хорошо выглядишь… такааая красивая… фигурка!» — восхищаются подписчики Нюши.

Стоит отметить, что на днях певица призналась в соцсети, что после рождения ребенка она стала внимательнее относиться к своему рациону питания. «После Рождения малышей ваш рацион питания сильно поменялся? Мой — да, и организм будто сам подсказывает чего он хочет🙈 Очень полюбила овощи — стала есть как печеные, так и очень много свежих… А ещё стала добавлять немного молочной продукции, например, балую себя йогуртом», — рассказала Нюша.