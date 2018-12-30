Самые горячие миллиардерши мира

Anews расскажет о женщинах, способных похвастаться не только кошельком, но и своим внешним видом. Кто-то из них без устали трудится в мегакорпорации, кто-то умудряется совмещать бизнес с многочисленными увлечениями, кто-то мечтает о политической карьере, а кто-то ведёт праздную жизнь «золотой молодёжи».

Огромное богатство редко идёт в паре с красивой внешностью. Но сегодня Anews хочет поспорить с этим стереотипом и рассказать о владелицах колоссальных состояний, на которых очень даже приятно смотреть.

Кто вынужден работать на отца бесплатно? Возможно ли совмещать бизнес и многодетное материнство? И насколько разными могут быть сёстры?

Ли Со Хён

Дочь одного из руководителей корпорации «Самсунг» , Ли Со Хён если и пользовалась протекцией, то делала это не напоказ. После окончания нью-йоркского университета «Школа дизайна Парсонс» в 2002 году, девушка сразу пошла работать в Cheil Industries — ответвление «Самсунга», специализирующееся на текстильной промышленности и моде.

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В 2015-м она стала президентом отдела моды в корневой компании — ей доверили управление на фоне экономических трудностей и поставили задачу увеличить прибыль в 5 раз к 2020 году. Судя по всему, пока её менеджерские способности устраивают директорат, да и у самой Ли Со Хён дела идут неплохо — в 2018-м она заняла 19 место среди богатейших людей Южной Кореи с состоянием в 1,5 миллиарда долларов.

Предпринимательница ухитряется не только добиваться успеха в профессии и хорошо выглядеть — она также давно замужем и воспитывает четырёх детей.

Иванка Трамп

Самое громкое имя этого списка — старшая дочь и ближайший помощник 45-го президента США Дональда Трампа

В ранней молодости видная внешность побудила Иванку попробовать себя в качестве фотомодели, и получилось у неё вполне успешно — 16-летняя девушка начала попадать на обложки молодёжных журналов. Тем не менее, с наступлением 2000-х отцовские гены начали брать своё, и Иванка охладела к модельной карьере, предпочтя бизнес.

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Она занимает должность вице-президента в корпорации Дональда Трампа, а также до последнего времени возглавляла собственную фирму по производству ювелирных украшений, одежды и аксессуаров.

Правда, поход отца в Белый Дом побудил женщину закрыть свою фирму. Иванка объявила, что собирается строить политическую карьеру и стала официальным советником президента. Правда, из-за не самой позитивной реакции публики, Дональд Трамп был вынужден нанять дочь на неоплачиваемой основе. Но вряд ли Иванка этому огорчилась — согласно некоторым оценкам, её совместное с мужем состояние составляет 1,1 миллиарда долларов.

Аманда Хёрст

Наследница крупнейшего медиа-холдинга Hearst Communications никогда не выказывала тяги к размеренной жизни бизнесмена — она даже бросила университет, чтобы работать фотомоделью.

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Тем не менее, воспитание в успешной и респектабельной семье всё-таки склонило девушку к тому, чтобы не бросаться во все тяжкие и получить в итоге высшее образование.

Управлять семейной империей Аманда не спешит — она предпочитает отдавать свои силы общественной деятельности, бороться за права животных и очищение водоёмов в родном Нью-Йорке. С Hearst Communications же она связана, работая в одном из подшефных изданий медиа-гиганта — журнале моды Marie Claire

Впрочем, похоже, руководящие посты от девушки никуда не уйдут — она сохраняет прекрасные отношения с семьёй и, имея на личном счету по разным данным от 2 до 8,7 миллиарда долларов, уверенно смотрит в будущее.

Александра Андресен

Унаследовав в 2018 году 42% компании своего отца, норвежского инвестора и промышленного магната Йохана Андресена, родившаяся в 1996 году Александра стала владелицей 1,3 миллиарда долларов и самым молодым миллиардером в мире.

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Тем не менее, в инстаграме Александры не встретишь особенного гламура. Она предпочитает выкладывать забавные видео, как, забыв ключи, забирается в дом через окно, и рассказывает о любимом увлечении — конном спорте. Александра — неоднократный призёр соревнований по выездке.

Похоже, девушка является настоящей гордостью своего отца, сказавшего, что, несмотря на наследство, он не будет принуждать дочерей заниматься бизнесом… да-да, вы не ослышались — дочерей.

Катарина Андресен

Имя Катарины далеко не так часто появляется в СМИ — всё-таки, владелица других 42% отцовского наследства старше сестры на год, и поэтому самым молодым миллиардером в мире ей не бывать. Но места в нашем рейтинге девушка, безусловно, заслуживает.

Надо сказать, образ жизни Катарины куда лучше соответствует стереотипам о «золотой молодёжи». Тут и посещения гламурных вечеринок, и проблемы с законом — в ноябре 2017-го Катарина была осуждена за вождение в нетрезвом виде и приговорена к штрафу и 13-дневному заключению, и довольно откровенные фотографии со знойной темнокожей красоткой.

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Шарлотта Казираги

Баснословно богатые красотки обитают и на юге Европы. Дочь итальянского бизнесмена Стефано Казираги и принцессы Монако Каролины, Шарлотта, будто специально рождена для блеска и роскоши.

И пусть в очереди на престол она не входит даже в первую десятку — это лишь даёт простор для разносторонних увлечений женщине. Туда входят и бизнес, и благотворительность, и журналистика, и даже философия — в 2015-м Шарлотта основала дискуссионный клуб «Философские встречи в Монако».

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Не миновало её и одно из главных увлечений «высокого общества» — верховая езда. Шарлотта Казираги даже стала почётным президентом одной из крупных серий международных турниров.

Обладательнице состояния, по некоторым сведениям доходящего до 5 миллиардов долларов, не хватает только одной вещи — семейного счастья. Двух своих сыновей Шарлотта Казираги родила вне брака. Впрочем, возможно, что отношения с отцом второго ребёнка, французским продюсером Дмитрием Рассамом, помогут ей восполнить этот пробел.