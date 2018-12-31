Певица Натали раскрыла тайны в шоу «Секрет на миллион»

Уроженка Дзержинска Наталья Руднева, более известная как певица Натали, накануне Нового года приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Быстро заработав 50 тысяч рублей за честный ответ на вопрос «Расскажи, Снегурочка, где была?», Наталье пришлось долго рассказывать о своем новогоднем графике.

По словам певицы, она практически всегда работает в новогоднюю ночь.

«Лишь однажды этого не случилось, и это было такое счастье, потому что я была дома с родителями, мужем и детьми»,

— поделилась она.

Впрочем, тут же она добавила, что ее муж, кстати, тоже уроженец Дзержинска, всегда находится рядом с ней на новогодних праздниках.

Натали рассказала, что ее младший сын до сих пор верит в Деда Мороза и ждет его в Новый год. Но добрый волшебник всегда приходит, когда дети спят и кладет подарки под елку.

Также певица призналась, что следит за калорийностю блюд для праздничного стола, но несмотря ни на что, готовит калорийные оливье и зимний салат.

Из программы зрители узнали, что Наталья Руднева в 2018 году получила второе высшее образование; теперь она дипломированная певица и педагог.

Сразу после такого ответа последовал вопрос от заслуженного артиста России Виктора Дробыша — назвать ноты первой фразы песни «В лесу родилась ёлочка».

Певица ошиблась всего на одну ноту, однако Лера Кудрявцева все равно засчитала этот ответ. Выигранные деньги Натали пообещала отдать на благотворительность.

Разумеется, не обошлось на программе «Секрет на миллион» без новогодней песни. В этот вечер она, наверное, тронула сердца миллионов телезрителей.

Напомним, что Натали уже не первый раз участвует в известных программах на центральных телеканалах. Пять лет назад в программе «Пусть говорят» она рассказала о том, как 10 лет просила у Бога детей и как впоследствии у нее родилось двое сыновей.

Кстати, в последний раз Натали дала большое выступление в Нижнем Новгороде на День города в 2016 году.