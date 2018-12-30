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Суеверная Боня покинула Россию перед Новым годом 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Виктория Боня стала проводить в России все меньше времени. Знаменитость предпочитает несколько раз в году бывать в США и Монако.
Новый год Виктория решила отмечать за границей. Звезда опубликовала опубликовала фото из самолета в своем Instagram.
Выбор Бони пал на теплое побережье Таиланда. "Ну что, раскрою карты, я лечу в Таиланд и Новый год буду встречать именно там!" — написала она.
Судя по всему, звезда вспомнила про суеверие: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Примечательно, что в Таиланде отдыхает много русских. У светской львицы есть все шансы, чтобы встретить своего избранника.
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