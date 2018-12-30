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Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом 

Дни.ру 8 минут назад
Фото: Дни.ру
Отношения телеведущей и актера недавно стали объектом внимания журналистов. Пока СМИ настаивают на том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода, супруги продолжают появляться вместе на публике.
В минувшую субботу Собчак и Виторган побывали на концерте в московской консерватории. Как отмечает специальный корреспондент "Дни.ру", актер выглядел "угрюмым". Кроме того, на мероприятие он пришел без обручального кольца.
Спустя несколько часов на странице журналистки в Instagram появилась фотография из консерватории. На снимке звезда позирует вместе со своей подругой.
"Прямо как в анекдоте: 2:29 ночи — а мы с @ozhelskaya в консерватории. И каждое слово тут правда! Спасибо Теодору за потрясающую ночь!",
— написала Ксения Собчак. Любопытно, что в подписи она не упомянула своего супруга Максима Виторгана.
Пара пока отказывается комментировать слухи о разрыве. Недавно поклонники телеведущей все чаще стали замечать Ксению Собчак в компании Константина Богомолова. Недавно они посетили премьеру фильма Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Однако режиссер позднее опроверг все сообщения прессы и отправился в Берлин вместе со своей бывшей женой Дарьей Мороз.
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Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Ларс фон Триер , Дарья Мороз
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