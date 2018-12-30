Фотосессии, за которые звездам стыдно

Дженнифер Энистон, Райана Гослинга, Леонардо ДиКаприо и многих других звезд за плечами немало вполне официальных фотосетов, при взгляде на которые сейчас можно испытать разве что чувство неловкости. Предлагаем испытать оное с нами за компанию.

Мы отдаем себе отчет, что каждый день в фотобанках появляются куда более нелепые кадры со звездами, снятые папарацци, наловчившимися искать максимально неудачный для знаменитостей ракурс. В этой же статье речь идет исключительно про постановочные фотосеты