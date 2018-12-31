Таисия Повалий призналась, что делала три аборта от мужа

Сегодня 54-летняя Таисия Повалий и ее муж, 57-летний Игорь Лихута, отмечают серебряную свадьбу. Певица и продюсер поженились 25 лет назад — 31 декабря 1993 года. Таисия признается, что секрет их семейного счастья кроется в том, что они всегда вместе, у них общие цели и одно увлечение на двоих — музыка.

«Мы знаем, куда идем. И вот уже много лет рука об руку двигаемся вперед, без страха и сомнений», — поделилась певица в интервью «Собеседнику». Ради Игоря Таисия ушла от первого мужа, от которого родила сына Дениса: в браке супруги прожили 11 лет.

Именно Игорь поверил в талант Таисии: он начал работать с ней как продюсер и сделал звездой.

Оглядываясь назад, певица жалеет только об одном: у них с Игорем нет общих детей. Таисия признается, что они с мужем могли бы воспитывать троих детей, но было решено сделать аборт. «Все надо делать в свое время. Боженька нам с Игорем давал детей. Но тогда мы еще жили на съемной квартире и не понимали, что нас ждет. У нас могло быть трое… Но мы побоялись и согрешили», — рассказала звезда.