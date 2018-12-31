Любовница Петросяна впервые заговорила про роман

В августе 2018 года после 30 лет брака Евгений Петросян Елена Степаненко объявили о разводе: говорят, всему виной измены Петросяна с 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. В Сети даже ходили слухи о ее беременности от юмориста!

Правда, ни Евгений, ни сама Татьяна свои отношения никак не комментировали. Но на днях Брухунова в эфире шоу «Эксклюзив» на Первом канале впервые подтвердила роман с Петросяном! И на программе она появилась с кольцом на том самом пальце.

По ее словам, впервые она пришла в театр юмориста «Кривое зеркало» 12 лет назад, когда ей было 18, а позже стала помощницей артиста и столкнулась с ревностью со стороны супруги Евгения.

«Спустя некоторое время Елена Григорьевна стала проявлять ко мне, видимо, ревность, которую выражала довольно агрессивно, — заявила она, — Она женщина очень талантливая, яркая, но мы с ней не могли сработаться, потому что я не привыкла, когда на меня кричат. Я постоянно искала проблему в себе, но поняла, что человек просто хочет меня дестабилизировать».

Как утверждает Брухунова, однажды ее даже обвинили в воровстве гонорара, хотя на тот момент она была в отпуске.

Отношения Петросяна и Степаненко Татьяна назвала «партнерскими»: «Хотя я не имею права судить об этом, это не моего ума дело. На тот момент он был глубоко одиноким человеком», — рассказала она.

Кстати, на шоу ассистентка юмориста решила развеять слухи и призналась, что не беременна, да и замуж за возлюбленного пока не собирается.

«Безусловно, он мне очень близкий человек и он занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю»,

— поделилась она.