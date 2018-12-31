Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любовница Петросяна впервые заговорила про роман 

Peopletalk + ещё 1 4 часа назад
Фото: peopletalk
В августе 2018 года после 30 лет брака Евгений Петросян и Елена Степаненко объявили о разводе: говорят, всему виной измены Петросяна с 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. В Сети даже ходили слухи о ее беременности от юмориста!
Правда, ни Евгений, ни сама Татьяна свои отношения никак не комментировали. Но на днях Брухунова в эфире шоу «Эксклюзив» на Первом канале впервые подтвердила роман с Петросяном! И на программе она появилась с кольцом на том самом пальце.
По ее словам, впервые она пришла в театр юмориста «Кривое зеркало» 12 лет назад, когда ей было 18, а позже стала помощницей артиста и столкнулась с ревностью со стороны супруги Евгения.
«Спустя некоторое время Елена Григорьевна стала проявлять ко мне, видимо, ревность, которую выражала довольно агрессивно, — заявила она, — Она женщина очень талантливая, яркая, но мы с ней не могли сработаться, потому что я не привыкла, когда на меня кричат. Я постоянно искала проблему в себе, но поняла, что человек просто хочет меня дестабилизировать».
Как утверждает Брухунова, однажды ее даже обвинили в воровстве гонорара, хотя на тот момент она была в отпуске.
Отношения Петросяна и Степаненко Татьяна назвала «партнерскими»: «Хотя я не имею права судить об этом, это не моего ума дело. На тот момент он был глубоко одиноким человеком», — рассказала она.
Кстати, на шоу ассистентка юмориста решила развеять слухи и призналась, что не беременна, да и замуж за возлюбленного пока не собирается.
«Безусловно, он мне очень близкий человек и он занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю»,
— поделилась она.
Peopletalk: последние новости
Нюша показала фигуру в купальнике. Как тебе? Новая порция слухов! Кто отец ребёнка Виктории Лопыревой? Вот это результат! Анна Хилькевич впервые показала фигуру после родов
Женский форум6
Звёзды , Елена Степаненко , Татьяна Степаненко , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 причин сказать «нет» на первом свидании
Мать красит волосы и лицо своей двухлетней дочери16
Поклонники поздравляют Кайли Дженнер с помолвкой
Как правильно создать эффект мокрых волос
6 секретов профессиональных визажистов
Видео
05:40
Все мужчины Аллы Пугачевой
Звёзды
05:13
Три брака Ирины Алферовой
Звёзды
04:48
Самые богатые дети планеты
Дети
01:00
Дети Галкина и Пугачевой готовятся к Новому году
Звёзды
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
01:01
Дану Борисову довели до отчаяния
Звёзды
01:26
Боярский признался в любви к Барбаре Брыльске
Звёзды
00:54
Поклонники размазали Бузову за «бабушкин» образ
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
00:40
Ирина Шейк поразила поклонников мужскими трусами
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение