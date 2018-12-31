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Поклонники поздравляют Кайли Дженнер с помолвкой 

Sunmag 4 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Похоже, младшая сестренка Ким Кардашьян скоро отправится под венец! Такой вывод сделали поклонники 21-летней Кайли Дженнер, посмотрев на ее новые снимки, сделанные папарацци. Отправившись на вечеринку вместе с подругой, Кайли с удовольствием позировала фотографам и как бы невзначай демонстрировала новое колечко на том самом пальце — тонкое, элегантное и, разумеется, бриллиантовое.
Добавьте к этому белоснежный наряд, похожий на свадебное платье, и недавние слова бойфренда Кайли — рэпера Трэвиса Скотта, сказанные им в интервью Rolling Stone. «В какой-то момент я понял: "Мне нужно, чтобы эта девушка была рядом со мной". Она самая крутая мать всех времен… Когда родилась Сторми, я подумал: "Да жизнь огонь, брат". Думаю, мы с Кайли скоро поженимся. Мне нужно просто собраться с духом и сделать ей предложение», — честно признался 26-летний музыкант.
Кайли и Трэвис, напомним, вместе уже почти два года: они начали встречаться в апреле 2017-го, а уже в сентябре появились слухи о том, что Дженнер ждет первенца. Масла в огонь подливал и тот факт, что Кайли практически исчезла с радаров, а свои редкие фото, попадавшие в Сеть, презрительно называла фотошопом. Как бы не так: 1 февраля у бьюти-гуру родилась дочка, которую счастливые родители назвали Сторми, и с тех пор фанаты Кайли только и ждали, что новостей о помолвке. Судя по всему, осталось подождать еще совсем чуть-чуть!
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