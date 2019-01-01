Волочковой обидно за интерес к ее шпагатам в ущерб творчеству

Танцовщица раскрыла средний рейтинг своих скандальных фото. Светская львица, известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему хранит верность нескольким темам своих фотографий. Как оказалось, то, что возмущает многих, в какой-то степени вызывает досаду и у самой звезды.

В новом интервью Анастасия отметила, что считает хорошим признаком желание посторонних людей лезть в ее «постель», душу и жизнь. Это означает, что танцовщица интересна людям. Волочкова обещает не прекращать «будоражить» публику.

«Не важно, сколько концертов я станцевала, — что бы я ни сделала, но когда я снимаюсь в «голом» платье, заводы останавливаются, — сказала она в интервью « Комсомольской правде ». — Вы еще должны понимать, что вас скоро ждут традиционные фото с Мальдив».

Тем не менее, кое-что Волочкову все-таки расстраивает в реакции поклонников и хейтеров. «Самое обидное, что мое „голое“ платье взбудоражило больше, чем мои клипы и концерты. Я вижу это по статистике своего „Инстаграма“, — отметила она. — Мои фотографии со шпагатом за сутки набирают по 500 тысяч просмотров».