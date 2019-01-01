21-летняя жена Касселя показала голый беременный живот

Модель Тина Кунаки перестала скрывать беременность.

Долгое время в иностранных СМИ ходили слухи о том, что фигура супруги известного 52-летнего актера Венсана Касселя изменилась в объемах. Наконец, Кунаки решила прокомментировать ситуацию. Девушка выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию обнаженной себя на пляже. Тина прикрывается огромной соломенной шляпой, но при этом на снимке отчетливо видно прилично округлившийся голый живот.

@tinakunakey

"Самый счастливый Новый год в жизни. Если вы не знали, то теперь знаете", — написала Тина.

В комментариях поклонники принялись высчитывать, на каком месяце беременности находится модель. Они предположили, что во время их свадьбы с Касселем Кунаки уже могла быть в положении.