«Как девочка»: фанаты оценили Пугачеву в мини

Алла Пугачева и Максим Галкин провели Новогоднюю ночь в своем особняке в деревне Грязь. Супруги пригласили за праздничный стол близких друзей и родственников.

Новогоднюю ночь Алла Пугачева и ее супругу Максим Галкин решили провести в своем особняке деревне Грязь, отказавшись от выступлений на корпоративах. По некоторой информации, гонорар Примадонны отечественного шоу-бизнеса составляет не менее 300 тысяч евро и несмотря на это, певица предпочла остаться с гостями. Будучи хозяйкой дома артистка принимала в своем замке старшего брата Максима Галкина — Дмитрия и его семью, близкую подругу Алину Редель, дочку Кристину Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и внучкой Клавдией.

@alla_orfey

Для новогодней ночи Примадонна выбрала мерцающее золотое мини-платье спортивного стиля с завязками на талии, дополнив образ плотными черными чулками и ботиночками на плоской подошве без намека на каблучок. На снимке Алла Борисовна запечатлена вместе с семьей брата телеведущего. Примечательно, что поклонники не оставили без внимания фигуру артистки, выбравшую наряд, который подчеркивал ее формы, делая акцент на ножки.

«Стройная, как девочка», «Фигурка просто загляденье», «Хороша, что тут скажешь! Вот, что значит молодой муж рядом… Алла Борисовна так и светиться от счастья», «Как модель, похорошела», «Алла, какая же Вы красоточка, самая стильная, модная, крутая!», — отметили верные почитатели.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в окружении певицы не скрывают, что Алла Пугачева часто балует их кулинарными шедеврами. А любимое блюдо внука Примадонны Дени Байсарова — жаренная курица. Вместе с Максимом Галкиным певица воспитывает пятилетних близнецов Гарри и Лизу. Для малышей артистка устроила настоящих праздник.