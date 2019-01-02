Фанаты решили, что Тимати сделал предложение Решетовой

Фолловеры подозревают, что артист сделал возлюбленной предложение в Париже.

Хоть Тимати и Анастасия Решетова встречаются уже три года, пара не любит афишировать свои отношения и крайне редко делится в соцсетях совместными снимками. На новогодние праздники они улетели во Францию и оттуда в своих Instagram поделились видео и фото. Тимати опубликовал танец в любимой на фоне Эйфелевой башни…

"Не собираюсь ничего подытоживать, пусть результаты говорят сами за себя. Впереди непростой, но уверен что очень интересный год. С ним вас и поздравляю. Спасибо всем кто его провёл со мной в ленте. Говорят смена пейзажей, обычно идет на пользу. Вот, воспользуюсь советом. Отключаю тел. увидимся в новом", — подписал видео артист.

… а Анастасия поделилась фото с той же локации. Примечательно, что акцент девушка сделала на шикарном кольце с бриллиантом.

@volkonskaya.reshetova

Многие посчитали, что Тимати сделал предложение Анастасии. Но комментариев от самой пары на этот счет пока не поступало. К слову, кольцо с бриллиантом Решетова давно носит на правой руке. Правда, на том украшении камень был меньше.