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Фанаты решили, что Тимати сделал предложение Решетовой 

WMJ.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Фолловеры подозревают, что артист сделал возлюбленной предложение в Париже.
Хоть Тимати и Анастасия Решетова встречаются уже три года, пара не любит афишировать свои отношения и крайне редко делится в соцсетях совместными снимками. На новогодние праздники они улетели во Францию и оттуда в своих Instagram поделились видео и фото. Тимати опубликовал танец в любимой на фоне Эйфелевой башни…
"Не собираюсь ничего подытоживать, пусть результаты говорят сами за себя. Впереди непростой, но уверен что очень интересный год. С ним вас и поздравляю. Спасибо всем кто его провёл со мной в ленте. Говорят смена пейзажей, обычно идет на пользу. Вот, воспользуюсь советом. Отключаю тел. увидимся в новом", — подписал видео артист.
… а Анастасия поделилась фото с той же локации. Примечательно, что акцент девушка сделала на шикарном кольце с бриллиантом.
@volkonskaya.reshetova
Многие посчитали, что Тимати сделал предложение Анастасии. Но комментариев от самой пары на этот счет пока не поступало. К слову, кольцо с бриллиантом Решетова давно носит на правой руке. Правда, на том украшении камень был меньше.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Тимати
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