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Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи станет отцом в пятый раз 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: @gordongram
Его семья очень счастлива.
@gordongram
Ведущий шоу «Адская кухня», а также популярный британский ресторатор и шеф-повар Гордон Рамзи сообщил поклонникам радостную новость — его любимая супруга Тана ждет малыша. А это значит, что пара вскоре станет родителями в пятый раз, ведь у них уже есть четверо общих детей. О пополнении Гордон Рамзи решил рассказать публике с помощью милого новогоднего видео в Instagram. Ресторатор записал ролик, в котором каждый из членов семьи по очереди поздравляет с Новым годом, а в конце Гордон наводит камеру на уже округлившийся живот Таны, показывая, какого счастья он ждет в наступившем году.
"Захватывающие новости! Вся семья Рамзи поздравляет с Новым годом!", — подписал ролик шеф-повар.
«Поздравляем!», «Ого, мы этого не ожидали!», «Это чудесно! Мы так счастливы за вас и вашу семью», «Какие чудесные новости!», — откликнулись подписчики в комментариях. Поклонники особо рады за Гордона, ведь прошлая беременность Таны закончилась не так удачно — в 2016 году на 5-м месяце беременности у нее случился выкидыш. И вот, пара решилась попробовать еще раз стать родителями.
@gordongram
Напомним, что Гордон Рамзи и Кайетана (Тана) Элизабет Хатчесон женаты уже много лет. Их свадьба состоялась в 1996 году. Отец Таны, кстати, является управляющим ресторанной империей Рамзи. За свою совместную жизнь пара успела стать родителями четыре раза. У них есть дочь Меган (родилась в 1998 году), близнецы Джек и Холли (появились на свет в 1999 году) и дочь Матильда (2002 год). Семья живет прекрасно много лет и, судя по видео, все очень радуются предстоящему пополнению.
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