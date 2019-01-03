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Минус десять лет: Муцениеце изменилась до неузнаваемости 

Дни.ру + ещё 3 6 часов назад
Фото: Дни.ру
На своей странице в Instagram актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками первой фотографией из 2019 года, на которой не все поклонники смогли сразу ее узнать. Звезда решилась на радикальную смену имиджа.
За 2018 год Агата Муцениеце несколько раз сильно меняла имидж и каждый раз эти перемены сказывались на ее прическе. Сперва она сильно обрезала волосы, а затем и вовсе перекрасилась. 2019 год актриса, судя по всему, решила начать с очередного крутого поворота.
На своей странице в Instagram она поделилась свежим снимком. "Первое фото в этом году)🐽", — подписала кадр актриса. На нем она предстала перед публикой с длинными черными волосами. Поклонники от увиденного пришли в настоящий восторг, а кто-то заметил, что благодаря новому образу и без того молодая красавица выглядит еще на десять лет младше.
"Сразу помоложе и красивее стала! Как природа нас одарила, родной цвет волос самый лучший!", "Лет 20, не больше 😍😍😍", "Сразу лет 18😍😍😍😍😍очень классно!", "Агата, этот образ сделал вас моложе на 10 лет! Это фантастика!", — не стали скрывать своих эмоций поклонники.
Также многие рассказали, что именно в таком образе запомнили героиню сериала "Закрытая школа", которую сыграла Агата Муцениеце. У некоторых и вовсе закралось подозрение, что, возможно, готовится к съемкам продолжение вышедшей восемь лет назад ленты.
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Звёзды , Агата Муцениеце
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