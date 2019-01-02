Цекало проводит Новый год с любовницей в Риме

В конце прошлого года поклонники звездной пары начали переживать за семейное счастье известного продюсера. Ходили слухи, что брак Цекало и его жены Виктории Галушки, младшей сестры Веры Брежневой , висит на волоске. Тогда папарацци сняли продюсера с незнакомой брюнеткой в московском итальянском ресторане, где они обнимались и целовались.

Сейчас Цекало поймали в Риме, где он проводит новогодние каникулы с той же девушкой, с которой его видели ранее. Журнал Starhit опубликовал свежие снимки, на которых видно, что этот роман — не временное увлечение. Пара не скрывает своих чувств: они гуляют, держась за руки, обнимаются и выглядят счастливыми.

Выбирая итальянскую столицу, Цекало явно не хотел лишней шумихи вокруг новых отношений, но даже в самом романтичном городе земли он не смог остаться неузнанным. Влюбленные осматривали достопримечательности, гуляли по старым улочкам, где их и поймали папарацци.

О новой возлюбленной Цекало пока ничего не известно. Разве только то, что она младше его. Напомним, что и с нынешней женой продюсера разделяют 23 года разницы. Они воспитывают двоих детей —10-летнюю дочку Сашу и 6-летнего сына Михаила.