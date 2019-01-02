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Собчак и Богомолов вместе встретили Новый год 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
По сообщениям источников, пара не скрывала своих чувств на публике.
Предполагаемый роман Ксении и режиссера Константина Богомолова обсуждают уже несколько недель. При этом никаких комментариев ни от пары, ни от супруга Собчак Максима Виторгана не поступало. За несколько дней до Нового года стало известно, что Богомолов улетел к своей бывшей жене Дарье Мороз и дочке в Берлин. Но, как оказалось, в праздник Константин вернулся и провел его с Ксенией. По сообщениям очевидцев, пара встретила Новый год в рамках вечеринки, проходившей в Agalarov Estate. При этом, по информации источников Peopletalk, Константин и Ксения не пытались скрывать свои чувств и целовались на публике.
@xenia_sobchak
Напомним, что Ксения Собчак и Максим Виторган тайно поженились в 2013 году. Тогда для всех это было шоком и мало, кто верил в искренность их чувств. В 2016-м у пары родился сын Платон. В сентябре стало известно, что Константин развелся с женой Дарьей Мороз после восьми лет брака.
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Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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