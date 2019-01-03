Звездные пары, которые распались в уходящем 2018 году

Краско и Шевель

Народный артист РФ Иван Краско вновь стал холостяком в свои 88 лет. В конце этого года он развелся со своей четвертой женой Натальей Шевель, которая была младше его на 60 лет.

Пара поженилась три года назад. Их зарегистрированный союз произвел немало шума. Поклонники известного артиста были уверены в том, что брак заключен по расчету. Однако даже при расставании ученица Краско не уставала повторять, что «мы останемся уважающими друг друга людьми. Родными людьми».

Супруги неоднократно становились героями различных ток-шоу, где Шевель «ловили» с любовниками. Однако позже артисты признались, что это был лишь способ заработать денег.

Пара жила в Санкт-Петербурге с бывшей снохой Ивана Краско Маргаритой и ее 19-летним сыном Кириллом. Своего Жилья у них не было. Поэтому после развода Краско ушел жить к своей бывшей жене, матери его детей.

Шнуров и Матильда

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров расстался со своей женой Матильдой после 8 лет брака. Они заговорили о семейных проблемах еще в мае, а в августе уже официально развелись.

Озвучивались разные причины разрыва пары. По некоторой информации, поводом для расторжения брака стала супружеская неверность Матильды, которую Шнуров якобы застал в компании другого ухажера.

Знакомые семьи говорили, что лидер «Ленинграда» закрутил роман с подругой своей бывшей жены Никой Белоцерковской

Впрочем, почти сразу же после расставания с Матильдой Шнуров женился в четвертый раз на уральской поэтессе.

Петросян и Степаненко

Самая известная супружеская пара среди российских юмористов поженилась еще в далеком 1986 году. Елена Степаненко стала для Евгения Петросяна четвертой женой. Они прожили вместе 32 года. Близкие говорили, что именно с ней Петросян нашел свое счастье.

Слухи о проблемах в отношениях между супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко появились еще в 2008 году. Тогда СМИ писали, что юмористы не живут вместе, а причиной расставания стала эффектная 26-летняя блондинка Татьяна Подольская, которая была личной помощницей Петросяна.

Однако спустя десять лет иск о расторжении брака и разделе имущества все же был подан в суд.

Камнем преткновения при расставании стали коллекционные предметы антиквариата: мебель, картины известных художников, старинные вазы.

Изначально артистка претендовала на 8 из 10 столичных квартир и подлинники известных картин. Общий объем совместно нажитого имущества составлял 1,5 млрд рублей.

Официально пара развелась 16 ноября.

Ранее «Ридус» писал о четырех женах Петросяна и причинах его разводов.

Гусев и Ефимова

Развод владельца « Московского комсомольца » Павла Гусева с супругой начался со скандалом летом этого года. Им предстояло поделить совместно нажитого имущества 23 августа на сумму в 1,5 млрд рублей

За годы брака 69-летний Гусев и 45-летняя Евгения Ефимова приобрели 11 нежилых помещений в столице, квартиру, два дома, а также 15 земельных участков.

Главред подал в полицию заявление, в котором обвинил свою жену в краже имущества на сумму 2 млн долларов.

В ответ Ефимова рассказала об изменах Павла Гусева. По ее слова «какие-то малолетние девочки ночуют в наших спальнях, где иногда спят мои дети».

Когда она попросила мужа мирно разойтись и обеспечить жильем троих детей, он просто сменил замки и выгнал ее из дома, уверяет женщина.

Бракоразводный процесс пары в самом разгаре.

Грудинины

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин лично подал заявление на развод со своей женой Ириной. Вместе они прожили 38 лет. За это время у пары родились двое детей.

Известно, что инициатором развода стал Грудинин, заявивший о том, что не общался с женой с 2009 года. Кроме того, он рассказал о своих отношениях с женщиной по имени Ксения, которая также родила ему двоих детей. При этом Грудинин уточнил, что ушел из семьи не из-за Ксении.

«Ридус» писал о том, что Ирина Грудинина болезненно воспринимает предстоящий развод с мужем, поскольку пара была венчана. Она считает расставание большим грехом. На это известный предприниматель заявил, что замолил свои грехи.

Глушаковы

Одним из самых скандальных расставаний года стала семейная драма в семье российского футболиста Дениса Глушакова

После того, как жена спортсмена Дарья застала мужа в бане с любовницей, она подала на развод.

Никулинский районный суд обязал футболиста ежемесячно перечислять на содержание детей треть своего дохода, то есть около 5 миллионов рублей.

Позже в Сети появилась информация, что капитан «Спартака» не только отказался платить алименты, но и пообещал убить супругу. Дарья подала на мужа в суд, приложив к заявлению аудиозапись с угрозами.

Кержаковы

Лучший бомбардир России и трижды чемпион России Александр Кержаков расстался со своей третьей женой Миланой летом этого года.

Сначала Милана Кержакова, дочь сенатора Вадима Тюльпанова , оклеветала своего мужа, заявив, что он похитил их общего ребенка. Позже она призналась, что была неправа и что мальчику лучше жить с папой.

Спустя несколько дней выяснилось, что жена экс-футболиста «Зенита» Милана Кержакова употребляет наркотики, а футболист всего лишь пытался оградить ребенка от дурного влияния матери.

Девушке пришлось признаться, что после внезапной смерти отца у нее началась депрессия. Она пристрастилась к алкоголю и наркотикам. После ее возвращения из реабилитационного центра в Таиланде Кержакова вновь сообщила, что муж не даёт ей видеть сына.

При разводе суд определил место жительства годовалого Арсения с матерью.

Соколовский и Дакота

Одна из гламурных пар российского шоу-бизнеса распалась спустя три года совместной жизни. Рита Дакота и Влад Соколовский расстались летом этого года. О разводе с певцом артистка рассказала в своем Instagram.

«Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом», — написала она.

По ее словам, об этом знали все друзья и родные мужа.

«У многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца», — сообщила девушка.

Паре удалось уладить все юридические вопросы без скандалов: Соколовский пошел на все условия, которые ему выдвинула экс-супруга.